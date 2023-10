Sujeto agrede a paseador de perros en Asunción

Un joven paseador de perros y tres de las mascotas que estaban bajo su cuidado fueron agredidos este jueves por un sujeto y sus perros en el barrio Mburucuyá de Asunción.

El paseador de perros identificado como Matías Garay, de 24 años, se presentó en la tarde de estte jueves en la Comisaría 10ª de Asunción para presentar una denuncia por agresión ocurrida en el barrio Mburukujá de Asunción.

En una imagen de circuito cerrado se observa al joven en compañía de cuatro perros a quienes estaba paseando, cuando en un momento dado, un vecino sale de su casa, con sus dos perros y comienza a agredirlo verbalmente.

La víctima explicó que estaba paseando a las mascotas en un segundo turno, cuando se percata que el hombre le hace señas desde la muralla. Dijo que él pensó que era de “manera amistosa” y cuando se acercó el desconocido le dijo que se retire del lugar.

“El tipo me dice ‘ahora te voy arreglar a vos’ y se va, veo que agarra algo y ahí saco mi celular para filmar. Me quedo filmándole, abre (su portón), salen sus perros y empezaron a atacar directamente a los míos”, expresó.

“Tenía que lidiar con los perros que les estaban atacando a los perritos y con el tipo encima de mí que todo el tiempo me jugaba, me llegó a pegar, era una hostigación todo el tiempo, ‘andate de acá’ y no podía irme si estaba él encima de mí y los perros tratando de esconderse”, agregó.

Dijo que supuestamente el hombre salió recién de la cárcel y es muy temido por los vecinos porque suele andar con machetes.