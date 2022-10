Sistema de prevención de incendios en el TSJE no funcionaba, afirman

El director de Prevención de Incendios de la Municipalidad de Asunción, indicó que aparentemente hubo una mala instalación en el sistema de prevención de incendios del TSJE.

Alejandro Buzo, director de Prevención de Incendios de la Municipalidad de Asunción, indicó este viernes que se puede presumir que en la sede de la Justicia Electoral de Asunción hubo una mala instalación en el sistema de prevención de incendios.

Declaró que, aparentemente, no notificaron que el sistema hidráulico con el que contaba las instalaciones no funcionaba y además, se puede deducir que existió falta de mantenimientos. "Se puede presumir que hubo una deficiencia en los controles internos", alegó.

Explicó que los bomberos voluntarios intentaron usar las mangueras de incendio y que no tenían la presión adecuada. "La bomba no tenía energía eléctrica, porque no estaba conectada al generador", señaló.

Este jueves se registró un siniestro de gran magnitud en el TSJE, donde lamentablemente un funcionario perdió la vida.