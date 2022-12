Siguen las “dificultades” en la Fiscalía para investigar a Cartes

El fiscal Osmar Legal, quien lleva dos casos contra el expresidente de la República Horacio Cartes, alegó que hay dificultades para avanzar con las investigaciones. Hasta ahora no hay ninguna imputación.

El fiscal Osmar Legal, manifestó este viernes en Monumental, que la investigación contra Horacio Cartes no ha tenido muchos avances, se excusó diciendo que no hay suficientes evidencias. Dijo que se necesita un delito precedente para apuntar al lavado de dinero y que no obtiene “respuestas”, por lo que no ha podido avanzar en las investigaciones.

Legal es el encargado de dos causas contra el expresidente de la República Horacio Cartes, acusado del contrabando de cigarrillo y lavado de dinero denunciado por el exministro Arnaldo Giuzzio y el caso del avión iraní son las dos causas contra Horacio Cartes investigadas por dos unidades del fiscal Osmar Legal.

Con relación a la denuncia, Giuzzio, dijo que ya se trazó una línea de fiscalización de las más de 60 empresas involucradas en la red denunciada. El exministro del Interior y la Senad había expuesto que Cartes simulaba la venta de cigarrillos, utilizando, además, la misma ruta del crimen organizado y distribuyendo dinero a varios países, para luego regresarlo a Paraguay, a través de bancos y casas de cambio de Brasil, que lo depositaban en dólares en la entidad bancaria de su propiedad.