Sequía provoca graves pérdidas a horticultores

Productores hortícolas de J. A. Saldívar manifestaron su preocupación a causa de la ola de calor y la sequía cuya consecuencia fue que sus producciones hayan quedado inservibles.

Los afectados dijeron a NPY que la falta de infraestructura e insumos para paliar el adverso factor climático hace que se estropeen sus cultivos y que pierdan vitales ingresos ante la difícil situación económica.

"Como productora me siento impotente de ver así mis cultivos. Me duele, cuánto sacrificio y ahora no sabemos qué vender. Detrás de esto hay vendedoras que ganan el pan al día a través de nuestro trabajo", dijo una agricultora visiblemente afectada.

La situación deja en incertidumbre e impotencia a los productores que exigen la presencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Asimismo, dicen haber presentado varios proyectos a la cartera estatal para encarar la situación pero no reciben respuesta.

La situación genera altos precios en productos básicos como la lechuga debido que lo producido no cubre la demanda.