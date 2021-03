Sequera pide perdón y apela a la unidad del personal de blanco

El director de Vigilancia de la Salud, pidió disculpas ante sus declaraciones, luego de decir que los trabajadores a veces no saben que hay medicamentos en la farmacia del hospital.

Guillermo Sequera calificó de poco oportuno su cometario y pidió perdón a la ciudadanía y a sus colegas. "Quizá el comentario no fue oportuno.

Tengo que aprender a hablar solamente desde el área de Vigilancia", expresó. Anteriormente la autoridad sanitaria dio un comentario muy criticado en las redes sociales.

"Los trabajadores a veces no saben que en la farmacia de su hospital hay medicamentos", esto despertó la indignación del personal de blanco y asimismo de los familiares de pacientes con covid.

"Mi ejemplo no fue oportuno, me equivoqué, a mirar adelante y si faltan medicamentos siempre hay que reclamar y denunciar, también si estamos comprando medicamentos que dice 'solamente para el Ministerio de Salud o IPS'. Hay que denunciar. Ya basta, esto es una práctica mafiosa ya antigua, estamos en un momento crítico, es hora de una reforma del sistema de salud, es insostenible, no da más", agregó.