Senadora Amarilla advierte sobre "peligro de dictadura"

La senadora Celeste Amarilla cuestionó la forma en que "colorados se manejan con sus intereses personales y particulares" en los puestos de poder y advirtió sobre un "peligro enorme de una dictadura parlamentaria".

La senadora Celeste Amarilla vertió críticas contra los senadores colorados acusándolos de manejarse de acuerdo con sus intereses particulares y afirmó que existe un "peligro enorme" de una "dictadura parlamentaria o judicial".

"Estamos en un peligro enorme de una dictadura que puede ser parlamentaria o puede ser judicial", manifestó.

Agregó que durante el cumpleaños del presidente de la Asociación Nacional Republicana, Horacio Cartes, "el pueblo colorado demostró que está listo nuevamente para ser súbditos".

"Ellos no han superado esa etapa, estos años de democracia aunque imperfecta, no han valorado, no les gustó la libertad evidentemente. Están listos para ser de vuelta vasallos de un dictador", fustigó.

Sobre su par Erico Galeano, señaló que ya no tiene fueros porque había sido desaforado en su calidad de parlamentario y que no existen dobles fueros. También lo acusó de querer buscar "un fiscal a medida".

"Esto es una dilación burda para ver si logran un fiscal a la medida", criticó.