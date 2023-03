Senador oficializará denuncia contra presidente de la Corte Suprema

El senador Pedro Santa Cruz, anunció que oficializará su denuncia contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diesel, ante el Ministerio Público por tráfico de influencia y nepotismo.

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de este jueves, el legislador Pedro Santa Cruz expuso que ya estaba en conocimiento de la denuncia penal en su contra, la cual presentó César Diesel, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ante la Fiscalía.

El senador denunció en una sesión pasada del Consejo de la Magistratura (CM) un presunto esquema de apriete y recaudación a fiscales y jueces, involucrando al titular del órgano extrapoder, el diputado Rodrigo Blanco (PLRA), al diputado Hernán Rivas (ANR), a Diesel y al ex titular del JEM Jorge Bogarín.

"A mí Diesel ni nadie me va a hacer correr con denuncias. Yo no me vuelvo atrás, voy a seguir con todo. Estoy en un vehículo sin freno y sin embrague, no puedo volver atrás", refirió.