SENAC podría dejar de funcionar en gobierno de Peña

El presidente electo Santiago Peña evalúa dar de baja la Secretaría Anticorrupción. Dijo que en una década la institución no descubrió ningún caso de corrupción.

En conferencia de prensa, Santiago Peña, manifestó este lunes la posibilidad existente de eliminar la Secretaría Nacional Anticorrupción. Expresó que la Senac desde su creación, en 10 años, no ha descubierto ningún caso de corrupción por sí sola.

“La Secretaría Anticorrupción es una institución débil. En una década no ha descubierto ningún caso de corrupción” Esta medida podría ser una de las primeras que tome tras asumir su cargo, el próximo 15 de agosto.

“Es una institución que no tiene marco legal, son una ilusión que cuenta con menos de 20 funcionarios que son comisionados. No se reportó ningún caso de corrupción, entonces fue un claro ejemplo de cómo muchas veces creamos instituciones, muchas veces para ubicar a una persona, pero que no tiene ningún objetivo”, remató el máximo mandatario del Estado.