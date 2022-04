Semana Santa: Caminera realizará exhaustivos controles

Desde la Patrulla Caminera, instan a los ciudadanos que harán viajes al interior del país por Semana Santa a contar con las documentaciones en regla y verificar la parte técnica de los rodados.

Llega Semana Santa y son varias las familias que viajan al interior de país para la realización de la tradicional chipa. Para garantizar el tránsito seguro, agentes de la Patrulla Caminera harán rigurosos controles.

Se controlará licencia de conducir al día, habilitación municipal en regla, en caso de no estar pueden ser demorados, la habilitación vence cada 5 años.

Asimismo, aclararon que los que cuenten con el registro de conducir, pero no tengan perforado e documento no tendrán porqué ser demorados.

"La Caminera no puede molestar al conductor por falta de perforación, porque eso ya queda cargo de otra institución", explicó la autoridad caminera.

Se controlará que cada vehículo que haga viajes largos cuenten con un extintor de incendios, juego de balizas y utilización de cinturón de seguridad que es obligatorio.

Por otro lado los niños menores de 5 años deben contar con un asiento especia en la parte trasera del automóvil, los niños menores los 10 años con el cinturón de seguridad siempre en la parte trasera.

Toda la parte técnica del vehículo como luces de altas y bajas serán evaluadas y neumáticos bien calibrados, recomiendan contar con auxilio.

Para cualquier denuncia se puede recurrir al Departamento de Transparencia al 0981 -888- 077