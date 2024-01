Seis motochorros robaron a golpes la motocicleta de una trabajadora

Con lágrimas de impotencia una trabajadora lamentó que una banda de motochorros le haya robado a los golpes su motocicleta, por la que aún debe. Exigió que la Policía haga su trabajo y recupere lo que le robaron.

Imágenes de circuito cerrado muestran el salvaje asalto que sufrió Irma Medina, una humilde costurera, por parte de una manada de motochorros en Ñemby.

La afectada contó que volvía a su casa luego de comprar insumos para su trabajo, momento en que la interceptaron los sujetos que tras obligarla a parar la marcha la golpearon hasta que baje de su motocicleta.

"Todos tenían armas, uno de ellos dio un tiro. Tener una moto no es un lujo, era mi herramienta de trabajo", comentó entre lágrimas la víctima.

La mujer exigió que la Justicia haga su trabajo y que recuperen lo que le robaron así como a todos aquellos que sufren la inseguridad como ella.

"Hace dos años quise tener la moto y hoy me pude comprar, saqué a cuotas porque no quería endeudarme mucho. Ya iba a terminar de pagar con tanto sacrificio y que venga que me arrebaten de esa forma mi moto", lamentó.