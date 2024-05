Se enfrentó a motochorro y frustró asalto

Un hombre fue atacado por un solitario delincuente en la calle se enfrentó al ladrón y logró evitar el robo. La víctima mencionó que le parece injusto tener que entregar sus pertenencias que con tanto trabajo le costó co

En cámaras de seguridad se observa cuando "motochorros" atacan a un joven que estaba llegando a su casa luego de su trabajo. Uno de ellos desciende del biciclo y le exige todas sus pertenencias.

La víctima forcejeó con el marginal, se propinaron golpes entre ambos hasta que el malviviente se dio por vencido y salió corriendo sin lograr su objetivo. El trabajador relató el momento que le tocó pasar.

"Me parecía injusto tener que soltar todo y de hecho no solté porque me di cuenta que él no estaba armado y creo que fue una de las razones por las que yo decidí pelear. De hecho hubo forcejeos, hubo golpes. Yo lo único que hice es cubrirme la cara. Una vez que comencé a gritar fue que decidió irse", relató.