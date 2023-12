Santa Rosa del Aguaray: Reportan ataque a estancia menonita

La Policía Nacional dio a conocer un violento ataque de desconocidos a una estancia menonita en Santa Rosa del Aguaray. Los delincuentes tomaron de rehén a los trabajadores y exigieron la suma G. 200 millones.

Funcionarios del establecimiento ganadero ubicado en Yaguareté Forest, en el distrito de Santa Rosa del Aguaray. De acuerdo al reporte, los funcionarios fueron tomados de rehén por varios minutos.

Entre cuatro a seis hombres encapuchados y armados ingresaron entre las 22.00 y 23.00 de la noche del miércoles último a la estancia denominada Paetzold y redujeron al capataz y su familia. Las víctimas permanecieron en cautiverio hasta que, alrededor de las 06.00 de este jueves, llegaron otros tres empleados, quienes también fueron reducidos, de acuerdo con el reporte policial.

Hasta el momento no está claro si se trató de un intento de secuestro o asalto, puesto que los desconocidos exigían en todo momento la suma de G. 200 millones que no había en el establecimiento, como los funcionarios no tenían ese dinero, decidieron esperar la llegada del terrateniente. La víctima llegó al establecimiento a bordo de una camioneta aproximadamente a las 11.00.

Se trata del ciudadano menonita identificado como David Banman Loewen, quien al percatarse de la situación intenta huir, pero recibe varios disparos por parte de los asaltantes encapuchados. No obstante, no lograron reducirlo porque logró adentrarse a una zona boscosa.