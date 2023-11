Sancionan a Renato Prono tras negarse al test antidoping

Renato Prono recibió una sanción de 4 años por negarse a la prueba del doping. Aparentemente, el atleta olímpico cobraba la beca de la SND de G. 6 millones sin competir.

El Tribunal Antidopaje sancionó por cuatro años al atleta paraguayo Renato Prono tras negarse al test antidoping. El mismo ya no se presentaba a los entrenamientos, no competía, por lo que fue convocado en abril por COP y la SND; sin embargo, él no se presentó, en tanto que seguía cobrando la beca de G. 6 millones, aproximadamente.

Según el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, al atleta se le sacó la beca que tenía en junio de este año, pero recién renunció a ella en septiembre. Por su parte, el nadador olímpico señaló que él ya se había retirado del deporte profesional tras los juegos ODESUR y que falló en no haberlo notificado formalmente.