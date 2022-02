Salud reporta 43 muertes por covid-19 y 1.893 nuevos contagios

Según el reporte del Ministerio de Salud Pública, de 8.001 muestras analizadas, 1.893 dieron positivo a Covid-19. Con esto, ya son 620.708 los casos confirmados de coronavirus en Paraguay desde el inicio de la pandemia.

El informe diario del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social señala que se detectaron 1.893 nuevos contagios, así como 43 nuevas muertes por Covid-19.

Con respecto a los 43 fallecidos incluidos en el informe de este viernes, la cartera sanitaria precisó que se trata de 17 mujeres y 26 hombres, provenientes de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Amambay y Asunción.

Además, la secretaría estatal precisó la franja etaria de estas personas: Una de ellas tenían entre 0 a 19 años y una no estaba vacunada, de 20 a 39 años de edad eran dos personas, ambas no estaban inmunizadas. Además, de 40 a 59 años eran 4 ciudadanos, uno con dosis completa y 3 no vacunados. Asimismo, hay 36 personas fallecidas en un rango de entre 60 años y más de las cuales, 5 tienen vacunación completa, 9 dosis incompleta y 22 no inmunizados.

A la fecha hay 1.008 personas internadas por la enfermedad y 194 de ellas están en una Unidad de Terapia Intensiva. Con respecto a este último grupo, el informe detalla que 82 de estos pacientes no están vacunados, 43 tienen una dosis incompleta y 69 tienen el esquema completo de vacunación.

Finalmente, Salud reportó la recuperación de 5.986 pacientes este jueves, con lo cual ya son 561.785 las personas que superaron al virus en el país.

Según el análisis epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud (OMS), todas las variantes del Covid-19 que se conocían antes del ómicron presentan un fuerte declive.

Con ómicron, ahora representa un 96,7% de todas las secuencias genéticas de coronavirus realizadas en el último mes.

Los expertos del organismo mundial señalaron que aunque la prevalencia de esta variante sigue aumentando a nivel global y está presente en casi todo el mundo, varios de los países en los que se detectó en una fase temprana ahora están reportando una reducción en el número total de nuevos casos de Covid-19.