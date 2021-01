Rusia se hace eco de aprobación paraguaya de Sputnik V

El fondo soberano de inversión de Rusia, por sus siglas RDIF, comunicó a través del portal de su vacuna y en redes sociales que Paraguay autorizó el uso de emergencia de Sputnik V.

"La vacuna se registró bajo el procedimiento de autorización de uso de emergencia sin ensayos clínicos adicionales en el país", escribió en un comunicado el organismo ruso.

El CEO del RDIF, Kirill Dmitriev, manifestó que el registro de la vacuna rusa en Paraguay prueba el aumento del interés de los países latinoamericanos en usar Sputnik V para hacer frente al coronavirus.

"La inoculación consta de dos dosis que se aplican con un intervalo de 21 días. La primera se basa en el adenovirus humano tipo 26 y la segunda, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5", recuerdan desde Salud.

Además enumeraron las ventajas de esta de la vacuna. Estas son algunas:

- "El precio de Sputnik V es menor a USD 10 (G. 70.000 aproximadamente) por dosis, lo que lo hace asequible en todo el mundo".

- La temperatura promedio para mantener las dosis entre 2 a 8 grados, por lo que puede ser depositado en un refrigerador convencional para su preservación sin que se invierta en grandes equipos para mantener la cadena de frío.

- La eficacia está por encima de los 90 por ciento lo que brinda una protección total ante los casos severos del coronavirus.

- Más de 1,5 millones de personas se vacunaron.

- No hay casos registrados de alergias severas por la aplicación del inmunizador.

- Los desarrolladores de la vacuna Sputnik V trabajan con AstraZeneca para incrementar la eficacia de su vacuna.

