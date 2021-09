Roban joyería en Fernando de la Mora

Dos sujetos asaltaron una joyería llevándose dinero y celulares en Fernando de la Mora no sin antes golpear y maniatar al propietario.

Los sospechosos llegaron a bordo de una motocicleta, pero ingresaron de uno, según las imágenes de circuito cerrado.

El presunto asaltante se hizo pasar por un cliente y pidió al propietario que le muestre algunas joyas, momento en que sacó un arma de fuego.

El propietario, desesperado, manifestó que no sabe cómo hacer para recuperar las mercaderías robadas ante la crisis económica que golpea al país.

"Yo ya tengo mi edad, no puedo buscar trabajo, no calzo en ninguna parte. No sé qué voy a hacer ahora, no sé como reponer mis mercaderías ni las mercaderías ajenas", dijo la víctima.