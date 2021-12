Riera vuelve a fracasar en su intento de ser embajador ante OEA

Enrique Riera fracasó nuevamente en su aspiración de ser embajador ante la OEA. No reunió los votos necesarios durante la última sesión de la Cámara de Senadores.

En la última sesión de la Cámara Alta, el senador Enrique Riera solo reunió 22 votos a favor de su designación como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), número insuficiente teniendo en que cuenta que se necesitaba mayoría simple, es decir, la mitad más un voto.

En la ocasión, Riera discutió que obtuvo la mayoría y solicitó una reconsideración argumentando que el número de abstenciones no debía considerarse en el conteo, lo que generó opiniones encontradas en la plenaria.

La Presidencia del Senado aclaró que, al estar completo el quórum, se necesitaba la mayoría simple.

"Cómo pio va a ganar la abstención, no es ni sí ni no, no suma ni resta", lamentó el legislador.