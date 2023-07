Ricardo Estigarribia denuncia despilfarros en Gobernación de Central

El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, denunció que Gustavo Machuca supuestamente realiza apurados llamados a licitación, “licitan hasta calesitas”, señaló.

Ricardo Estigarribia, gobernador electo de Central por el periodo 2023-2028, expresó este viernes que se están dando numerosos llamados a licitación y meteóricos despilfarros de los recursos.

Acusó al actuar titular, Gustavo Machuca, de hacer uso de los recursos de manera desmedida e irregular. “Hay refracciones millonarias, han pagado becas que todavía no fueron culminadas, licitan hasta compras de calesitas. Han hecho llamados que la verdad, nos han llamado mucho la atención”, iindicó.

Asimismo, pidió a Machuca que utilice solo el presupuesto debido hasta agosto, fecha en que Estigarribia asume el cargo. “Yo no digo que estas licitaciones no sean necesarias más, adelante, solo que no son prioridad ahora, ahora los pobladores de Central, tienen otras necesidades”, puntualizó.