Reportan 705 casos de covid y 22 fallecidos este martes

Según el reporte del Ministerio de Salud Pública, de 3.001 muestras analizadas, 705 dieron positivo a Covid-19, con lo cual ya son 637.225 los casos confirmados de la enfermedad en Paraguay desde el inicio de la pandemia

El informe de este martes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social menciona 22 nuevas muertes de Covid-19, así como 705 nuevos contagios de la enfermedad.

Con respecto a las 22 muertes incluidas en el informe de este martes, Salud detalló que se trata de 6 mujeres y 16 hombres, provenientes de Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú, Central, Cordillera, Guairá, Itapúa, Ñeembucú y Paraguarí.

Además, detalló la franja etaria de estas personas, de 0 a 19 años eran tres personas que no estaban vacunadas, de 40 a 59 años era una víctima que no estaba vacunada y de 60 años y más eran 18 los fallecidos de los cuales seis tenían dosis completa, seis dosis incompleta y 6 no fueron vacunados.

Actualmente, hay 673 personas internadas con cuadros de la enfermedad y 158 de ellas están en una Unidad de Terapia Intensiva. Sobre este último grupo de pacientes, la cartera sanitaria indicó que 82 no están vacunados contra el coronavirus, 37 tienen una dosis incompleta de la vacuna y 39 tienen el esquema completo de vacunación.

Por otro lado, el reporte ministerial menciona 2.315 nuevas recuperaciones de pacientes. De esta forma, ya son 599.783 las personas que superaron al virus en el país.

Desde el Poder Ejecutivo anunciaron este martes sobre la eliminación de las medidas sanitarias para prevenir el contagio de la covid-19. El uso de las mascarillas en lugares cerrados y de concurrencia masiva sigue siendo obligatorio.