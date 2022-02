Reportan 50 fallecidos y 2.904 nuevos casos de coronavirus

El reporte diario del Ministerio de Salud sobre los casos de Covid-19 señala que se analizaron 8.507 muestras, de las cuales dieron positivo 2.904 personas. Hasta la fecha fueron confirmados 618.815 casos.

El reporte diario del Ministerio de Salud sobre los casos de Covid-19 señala que se analizaron 8.507 muestras, de las cuales dieron positivo 2.904 personas. Hasta la fecha fueron confirmados 618.815 casos de coronavirus en Paraguay.

Además, la cartera sanitaria dio a conocer 50 muertes, de las cuales 23 son mujeres y 27 hombres, provenientes de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central y Asunción.

El informe detalla la franja etaria de estas personas: 1 tenía entre 0 y 19 y no estaba vacunado; 2 de 40 a 59 años, uno no estaba inmunizado y otro con dosis completa; 47 tenían entre 60 años y más de los cuales 9 tenían dosis completa, 18 incompleta y 20 no vacunados.

Con esto, Paraguay llega a 17.801 personas fallecidas a causa del coronavirus.

Actualmente se encuentran hospitalizadas 1.039 personas, de las cuales 190 están en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI). De acuerdo con el informe, de los pacientes graves, 81 no están vacunados, 67 tienen dos dosis y 42 tienen una sola.

Por otro lado, 5.995 personas se recuperaron, con lo que el total de pacientes que superaron el virus llegó a 555.799.

La directora de Vigilancia de la Salud, Sandra Irala, indicó que Paraguay experimenta una desaceleración de casos de Covid-19. Esto se da luego de cinco semanas de un aumento exponencial de casos.