Reportan 417 nuevos casos y 25 muertes por coronavirus

El Ministerio de Salud reportó en su informe diario 417 casos nuevos de Covid-19 y 25 fallecimientos a causa de la enfermedad.

El informe periódico sobre Covid-19 del Ministerio de Salud señala que en las últimas 24 horas se registraron 417 nuevos positivos, de las 2.383 muestras que se procesaron. Con esto, la cantidad de personas que atravesaron un cuadro de coronavirus en el país llega a 642.184.

Además, Salud también reportó sobre 25 personas que perdieron la vida, de las que 10 eran mujeres y 15 eran hombres, con lo que la cantidad de decesos por el Covid-19 trepa a 18.392.

La edad de los fallecidos, Uno tenía de 20 a 39 años y no estaba vacunado; otra persona tenía de 40 a 59 años, no vacunado; y 23 de 60 años de más de las cuales 9 tenían esquema completo de vacunación, 9 dosis incompleta y 5 no vacunados. Las fatales víctimas procedían de Alto Paraná, Amambay, Asunción, Caaguazú, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Itapúa, Misiones, Paraguarí y Guairá.

Hay 502 pacientes internados con un cuadro de Covid-19, de los que 128 son casos graves y se encuentran en una Unidad de Terapia Intensiva. De estos últimos, 67 no están vacunados, 41 tienen la dosis completa y 20 una sola dosis.

Más de 610 mil recuperados

En contrapartida, 998 personas vencieron a la enfermedad, con lo que el total de recuperados en el país desde el inicio de la pandemia llega a 610.475.

El doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), señaló el domingo que, a nivel general, el 47% de la población tiene actualmente dos dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Con relación a la franja etaria de 50 años y más, Castro indicó que casi el 60% de la población tiene ambas dosis aplicadas. Mientras que de 60 años en adelante, hay un 40% de esa población que ya tienen tres dosis.

También dijo que hace tres semanas analizan la posibilidad de una cuarta dosis de la vacuna anti-Covid.