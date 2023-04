Remiten al Brasil a criminal capturado en Amambay

El supuesto líder de la facción criminal Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte, uno de los 10 más buscados en Brasil, fue deportado al vecino país este jueves.

Se trata de Kleber Lucas Paz de Oliveira, alias Klebinho o Primo, quien fue detenido en la víspera en el barrio Caacupé, de Pedro Juan Caballero, del Departamento de Amambay. El presunto líder de la facción criminal Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte fue expulsado del país en la mañana de este jueves y entregado a la Policía Federal de Brasil, por orden del fiscal antidrogas Celso René Morales.

