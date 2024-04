Relato de familia tras rescate en tormenta: «No había forma de salir»

Las fuertes lluvias que se registraron en gran parte del país afectaron de sobremanera varias zonas de Asunción. Una familia del barrio Trinidad debió escapar por el techo ante la entrada de los raudales a su casa.

"Fue terrible, nunca vi así con esa magnitud. No quería salir, pero mi marido me dijo que no podíamos quedarnos acá. Vimos que el raudal se llevó a un auto. El agua vino muy fuerte, intentó tumbar la puerta y como había tomacorriente tuvimos que salir, mi marido tuvo que romper el techo", expresó Lorena Fernández, madre de la familia afectada, que está compuesta por su marido y sus dos hijas.

Dijo que la única manera de salir era rompiendo el techo o había otra forma de salir. Por un agujero hecho allí salieron todos los miembros de su familia, de modo a protegerse del agua que empezó a hacer contacto con los tomacorrientes.

"La verdad me asusté mucho. Yo pensé que me iba a dar algo porque demasiado grande fue. Gracias a Dios estamos bien", añadió.

Los vecinos manifiestan que una obra vial referente a tuberías en la zona provocó que la situación se torné aun más caótica, que se sumó al desborde de un arroyo, informó Telefuturo.