Registran inusual aumento de cuadros de neumonía en niños

20 casos de neumonía grave en pacientes pediátricos se registraron en el Hospital de Itauguá. Médicos de la institución califican al fenómeno como "inusual" en enero.

El aumento de casos de neumonía en niños menores de 5 años preocupa a los médicos del Hospital de Itauguá. Solo este mes, unos 20 pacientes pediátricos fueron atendidos por cuadros graves.

El doctor Jesús Irrazábal dijo a NPY que estos cuadros son "totalmente inusuales" en pleno verano, cuando lo "normal" en esta estación son enfermedades como dengue, diarreas, y otras.

"Estamos viendo neumonía como si fuese invierno y efectivamente son neumonías graves en pacientes menores de 5 años", señaló.

Explicó que lo normal son hasta 5 casos en meses como enero, sin embargo, los atendidos suman 20.

"No hay precedentes para esta temporada y como médico me hace pensar que el covid hace esto, si bien no tengo la evidencia científica de esto, pero es el virus que está circulando", manifestó al tiempo de aclarar que los pacientes dan negativo pero sus padres tienen antecedentes de infectarse de coronavirus.

El doctor Irrazábal detalló que actualmente tienen 3 pacientes en urgencia, 3 en sala de estables y 3 en terapia.

Recomendó a los padres que ante los síntomas como la tos con dificultad respiratorias traigan a sus hijos a las urgencias "sea la hora que sea".