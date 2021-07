Reducción de presupuesto de salud implicaría 2.200 médicos menos

La doctora Rossana González manifestó que el Gobierno debe mantener las mejorías en el sistema de salud pública conseguidas durante la pandemia.

La presidenta del Sindicato Nacional de Médicos, Rossana González, comentó a NPY que la preocupación latente del sector es la modificación para el Presupuesto General de Gastos de la Nación 2022, ya que actualmente se trabaja con un presupuesto de emergencia.

"Al gobierno le queremos hacer llegar que la salud pública debe ser priorizada. Estamos preocupados por el Presupuesto de la Ampliación Presupuestaria de este año y también para PGN 2022, se tiene que conservar todo lo que se consiguió con la pandemia y aumentar", subrayó.

En ese sentido, González manifestó que una reducción en el presupuesto implicaría que el sistema sanitario nacional cuente con 2.200 médicos menos con relación a la actualidad.

"Se necesita ya una modificación con relación a Salud, tiene que ser una inversión, se tiene que aumentar el presupuesto para que se vean las mejoras no solamente con la covid", sostuvo.

Por otra parte, ante la llegada de las 1 millón de dosis Pfizer, la doctora instó a liberar las inmunizaciones para llegar a la mayor cantidad de gente posible y aumentar el número de profesionales vacunadores y registradores para agilizar las inoculaciones. Aseguró que la vacuna reduce radicalmente los riesgos de contraer la enfermedad de forma grave.

"Todavía a aquellas personas que no creen les aseguro que no hace nada, todos los que se van vacunando no desarrollan ningún tipo de enfermedad y daño. Creo que todas esas dudas ya se van disipando con la cantidad de gente que ya se vacunó", dijo la doctora.