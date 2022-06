Quinieleros se manifiestan por mejores condiciones laborales

Los quinieleros se manifestaron reclamando por mejores condiciones laborales. El principal reclamo es que les exigen una recaudación diaria de G. 200.000, caso contrario, se les quitan las máquinas.

Durante la pandemia, varios negocios se vieron afectados debido a las medidas de seguridad de aislamiento, tras la pandemia nuevamente la economía retornó. Para el ente regulador de los juegos de azar, "el peor momento no fue la pandemia, sino las recientes disposiciones del TDP (empresa autorizada de explotar la quiniela en el país)", dijo la representante de la quiniela.

Los trabajadores exigen un aumento del 30% de ganancia debido a los altos costos de la canasta familiar. También expusieron una persecución a las personas que no alcanzan un mínimo de recaudación.

"Se les saca las máquinas a aquellas personas que no alcanzan la meta diaria de G. 200.000.", expuso Alicia Gutiérrez, representante de los quinieleros y otros juegos de azar.

Además de la existencia de un mínimo de ganancia, también cuentan con un máximo. "Al realizar recargas a teléfonos celulares o a las tarjetas del buses, al alcanzar el limite ya no pueden vender los boletos de la quiniela por lo que pierden clientes", explicó Gutiérrez.

Otro punto importante que expusieron ante la Presidenta de la Conajzar fue en el marco de las transmisiones los sorteos a través redes sociales.

"La mayoría de las personas que compran la quiniela son adultos que no emplean las redes sociales o no tienen acceso o no saben cómo ver la transmisión", finalizó.