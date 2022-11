¿Qué hacer si no te censaron?

Iván Ojeda, titular del INE informó que las personas que no fueron censadas durante este miércoles, pueden llamar al 178 o al 911, identificarse con número de cédula y dirección e indicar que no fueron censados.

El titular del INE, Iván Ojeda indicó que el censo rural e indígena seguirán por las próximas dos semanas. Luego empieza un proceso de “logística inversa”, donde tienen que recuperar los cuestionarios de todos los puntos del país, los materiales, ordenar e iniciar el procesamiento de los datos.

Con respecto a las personas que no fueron censadas durante este miércoles, Ojeda informó que pueden llamar al 178, o al Sistema 911, identificarse con número de cédula y dirección e indicar que no recibieron la visita de ningún voluntario.

Señaló que tuvieron casos donde los censistas no fueron atendidos por distintas circunstancias, como por ejemplo timbres que no funcionaban o que no fueron oídos por los integrantes de una casa.

Ojeda, aseguró que la meta es rebasar el 90% de cobertura durante el Censo 2022.

“Las personas que no fueron censadas ingresarán en un periodo de recuperación. Deben llamar y se les pedirá datos básicos. Si el sistema colapsa, pueden reportar a través de las redes sociales del INE”, expresó.