Puerto Casado se encuentra inundada tras las intensas lluvias

Intensas lluvias azotan a la localidad de Puerto Casado, Departamento de Alto Paraguay, donde comunidades enteras se encuentran totalmente aisladas debido a las inundaciones.

Emilio Riveros, de la localidad chaqueña, relató la difícil situación que están atravesando en Puerto Casado, Departamento de Alto Paraguay, donde las intensas lluvias no paran ni dan tregua.

Riveros explicó que están totalmente aislados, entre ellos seis comunidades indígenas, donde la más cercana está situada a 30 kilómetros del casco urbano.

El panorama es preocupante, ya que no solo se quedaron sin caminos, también están por quedarse sin la posibilidad de comunicarse. “Estamos por quedarnos sin comunicación, ya que si no se restablece la energía no vamos a poder cargar los teléfonos”, expresó.

Por su parte, el intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno refiró que están haciendo lo posible por sacar a las personas que se encuentran aisladas en sus comunidades.

"Está lloviendo desde la mañana, queremos sacarle a la gente de las comunidades indígenas. Necesitamos alimentos, colchones, ropa", dijo en contacto con la Radio Monumental 1080AM.