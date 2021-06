Puente caído: "Ni siquiera un pésame recibimos por parte del Gobierno"

Uno de los que sobrevivió a la tragedia del puente caído en Tacuatí, dio detalles del fatídico accidente y expresó que por parte de las autoridades de MOPC no recibieron ningún mensaje siquiera.

Juan Galarza, de 32 años, visiblemente aún mu afectado por el accidente ocurrido el pasado jueves, dond e al menos 3 personas perdieron la vida. Contó con detalles todo el suceso.

Expresó que en ese momento lo único que importaba entra encontrar a la madre de su amigo viva y que lamentablemente no pudieron hacerlo. "Todo fue en una fracción sé segundos, veníamos conversando en el vehículo y después fue solo el impacto de la caída, no entendimos qué pasó, hasta que vimos la luz del tractocamión y entendimos que se desmoronó el puente", relató en parte con la voz medio quebrada.

Indicó que de principio a fin estuvieron solos en lo que parecía una historia de terror, aún después de ser llevados hasta el hospital ninguna autoridad se acercó, ni un mensaje de pésame de los funcionarios del MOPC, se llamaron a un tajante silencio.

"Una omisión de auxilio impresionante es. Hasta ahora nadie del Gobierno nos dio ni un apoyo ni el pésame, nada".

Además cuestionó, que ni siquiera después de que los agentes policiales llegaran tras el accidente, ninguno ayudo a buscar los cuerpos y que tuvo que buscar él solo, con o que le quedaba de fuerza entre los escombros.

Alegó que los agentes policiales argumentaron temor a que se siga desmoronando la estructura. "A mí no me importó eso porque mi amigo Fernando me dijo 'buscale a mi mamá'. Yo bajo nuevamente y busco intensamente, ni recuerdo el tiempo que busqué con ayuda de mi celular. En la oscuridad veo un cuerpo destrozado, prácticamente, que era creo el joven de 19 años", dijo muy afectado.