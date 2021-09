Pronostican domingo con altas temperaturas

Según Meteorología no espera un domingo con altas temperaturas de entre 32º C y 38º C. Además se aguarda lluvias dispersas al noreste de la Región Oriental.

La Dirección de Meteorología pronosticó un ambiente muy caluroso, por la mañana se espera un ambiente muy agradable, fresco, luego caluroso por la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos variables. La temperatura máxima alcanzará los 35 °C. En Asunción se pronostica un clima fresco al amanecer, luego caluroso por la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos variables. La temperatura máxima alcanzará los 35 °C. En el Norte se prevé una máxima de 37 °C y en el Sur 32 °C. Para el Este y Chaco paraguayo se aguarda que las temperaturas lleguen a los 33 °C y 38 °C, respectivamente. Para este lunes se esperan máximas de entre 36 °C y 38 °C en gran parte de la Región Oriental y el Chaco con valores de 40 °C, esto daría lugar a un ambiente muy caluroso en el transcurso de la tarde. Para este martes anuncian precipitaciones que dará el paso al ingreso de un frente frío este martes.

Publicidad

Si usted comenta utilizando una cuenta de Facebook, la información de su perfil (trabajo/empleador/localidad) puede ser visible en su comentario dependiendo de sus ajustes de privacidad. Si la casilla "Publicar en Facebook" ("Post to Facebook" en inglés) se encuentra seleccionada, su comentario será publicado en su perfil de Facebook en adición a Paraguay.com