Productor cosecha super mandioca de 18 kilos en Misiones

Un productor de Santa Rosa de Lima, Departamento de Misiones, cosechó una súper mandioca de 18 kilos.

El productor Olimpio Cordové, de la compañía Alcaraz Cué, del distrito de Santa Rosa, Departamento de Misiones, trabaja con sus hijos en una tierra que le presta un vecino para cosechar.

El hombre manifestó que afortunadamente en este año no le está afectando la mosca blanca, que normalmente ataca los cultivos de mandioca.

Cree que su “súper producción” se debe a la buena fertilización de la tierra con estiércol de vaca.

“Me salió muy lindo. No me quejo de este año, porque salió muy bien mi producción. En donde llevamos, vendemos, no hay ninguna queja. Este año no le atacó (la mosca blanca). Seguramente el tiempo le ayudó. Yo le hice a tiempo todos los cuidados”, señaló.