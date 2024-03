Presidente uruguayo dice que "capos narcos" se esconden en Paraguay

El presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, se refirió al narcotráfico en su país y dijo que los "dueños reales" de la droga no son uruguayos y que los "capos" se esconden en Paraguay, Colombia, Bolivia y Europa.

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, habló con un medio de su país sobre la situación del narcotráfico y refirió que los uruguayos no son dueños de las drogas que son incautadas en su país o que son interceptadas en puertos europeos.

El mandatario dijo que los "capos" que están detrás del narcotráfico en realidad se esconden en Paraguay, Colombia, Bolivia e incluso en Europa y que de eso no tiene dudas.

"Los dueños reales de la droga no me cabe la menor duda que no son uruguayo y que están en otro lugar del mundo: Colombia, Paraguay, Bolivia, Europa", dijo.

Sobre el caso del pasaporte de Marset, dijo que la legislación uruguaya no les dio otra opción que darle el documento.