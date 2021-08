Preocupan graves deterioros en Templo de San Joaquín

El templo de San Joaquín, el último edificio jesuita en pie en Paraguay, presenta graves deterioros y los ciudadanos exigen al MOPC y a la SNC la pronta adjudicación de una licitación para su urgente reparación.

El templo jesuita de San Joaquín, que data del año 1746, preocupa a los ciudadanos ya que su estado empeora con el correr de los días mientras se aguarda desde hace tres años la adjudicación de una licitación del Ministerio del Obras Públicas (MOPC) para su reparación.

Gustavo Bazán, de la Comisión Pro Iglesia de San Joaquín, exigió a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), ente encargada de velar por los edificios históricos y patrimoniales de acuerdo con la Ley Nº 5.621 De Protección del Patrimonio, a agilizar los procedimientos de la licitación y a ejecutar el presupuesto para evitar el colapso del templo.

"Instamos a las autoridades a la SNC a que agilice el proceso de licitación porque ya no sabemos lo que pretenden porque pasó mucho tiempo y no definen nada, tienen plata y no definen nada", manifestó.

Desde hace dos años que la Iglesia se encuentra con las puertas cerradas ante el riesgo del colapso del techo, por lo que ya no se realizan en lugar actividades religiosas.

Asimismo, este icónico edificio es el principal atractivo turístico de la ciudad, por lo que los miembros de la Comisión Pro Iglesia exigen la pronta intervención en el lugar.

En una de las últimas reuniones entre la SNC y el MOPC para abordar la situación, realizada en noviembre de 2020, se había establecido como acciones preliminares unos trabajos para mejorar el apuntalamiento y las condiciones de los bienes muebles, sin embargo, la licitación no mostró síntomas de avances.