Por tercera vez roban local comercial en San Lorenzo

Un propietario de un comercio ubicado en pleno mercado de San Lorenzo, está harto de las constantes visitas de delincuentes, por tercera vez su local fue saqueado.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que desconocidos ingresaron a una tienda de artículos electrónicos y prendas en San Lorenzo, durante la madrugada de este lunes. Los hombres ingresaron desde el techo, operaron a cara descubierta, al no encontrar dinero en efectivo en la caja registradora se llevaron una gran cantidad de mercaderías.

El trabajador lamentó el hecho, indicó que en solo dos meses ya le robaron tres veces y que no ve ninguna acción policial. "Es lamentable y frustrante lo que los comerciantes pasamos, no es solo a mí. La Policía no hace ningún tipo de seguimiento, te toma la denuncia y hasta ahí", declaró.