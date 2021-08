Policía amamanta a bebé de detenida en San Lorenzo

La oficial Divina Sosa realizó un admirable gesto al amamantar al bebé de una detenida en la Comisaría de Reducto, San Lorenzo.

De acuerdo con la oficial, dos conocidos de una mujer detenida se acercaron con un bebé en brazos que lloraba de hambre para que sea atendido por su madre, una mujer detenida en la Comisaría de San Lorenzo.

La mujer policía manifestó que en el momento en que llegó la criatura su madre no se encontraba en el lugar ya que había sido derivada al Departamento de Investigaciones, por lo que decidió sin dudar amamantar al pequeño.

"La detenida no se encontraba en la comisaría, estaba en el Departamento de Identificaciones, en ese ínterin llega el amigo y la vecina con el bebé de la mujer,

quienes manifestaron que la criatura lloraba y no dudé en asistir al pequeño, me senté en lugar y le di de mamar", dijo Sosa.