PLRA ratifica su posición en la utilización del padrón nacional

Desde el PLRA aseguraron que seguirán insistiendo con el uso del padrón nacional en sus internas partidarias, pese al dictamen del TSJE que advirtió que es inconstitucional.

Tras recepcionar una nota del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en la que se rechaza el uso del padrón nacional en las internas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el apoderado de la nucleación política, Cristian González, aseveró que de todos modos lo utilizarán.

"El Partido Liberal usará el padrón abierto para sus internas. No existe ninguna prohibición para que no se pueda ampliar a una mayor participación. Cuestiones que no están previstas en la ley se podrán establecer en el estatuto (partidario)", alegó el representante político este viernes.