PLRA convoca a convención para cambio de autoridades en agosto

El directorio del Partido Liberal Radical Auténtico aprobó convocar a convención partidaria para el próximo domingo 6 de agosto. Sería para renovar las autoridades del partido.

Efraín Alegre, titular del PLRA, sostuvo que no dejará el partido hasta la nueva elección de autoridades. Asimismo, aclaró que no puede volver a postularse por una cuestión estatutaria y aseguró que no necesita de un cargo “para seguir luchando por los intereses de la gente”.

Sostuvo que el llamado a la convención es el camino de la “institucionalidad” para fortalecer y unir al partido ante los desafíos políticos actuales, e indicó que todo debe ser debatido en la convención, un espacio que calificó de “saludable”.

El pasado martes, por unanimidad, un grupo de miembros del directorio del PLRA decidió convocar a una convención extraordinaria en un plazo de 30 días, y no mayor de 45, para el cambio de las autoridades. En esa sesión no se contó con la presencia de Alegre.