Personas que no se inmunizaron son los internados en UTI, aseguran

De acuerdo con el doctor Ángel Núñez, director de Terapias Intensivas del Ministerio de Salud, los internados en UTI por covid-19 son las personas no vacunadas o que no completaron el esquema de inmunización.

Núñez explicó a Monumental 1080 AM que actualmente la mayoría de internados son pacientes polivalentes, mientras que los pacientes covid que llegan a UTI son aquellos que no se vacunaron o no recibieron la segunda dosis anticovid.

“Por Covid estamos relativamente mejor. Tenemos menos casos de pacientes en UTI, los que están hoy son quienes se negaron a la vacunación o no llegaron a completar el esquema completo”, aseguró.

Asimismo, destacó que existe "un respiro importante" en el sistema de salud ante el descenso de las hospitalizaciones por covid.