Persiguieron a albañiles y les robaron la motocicleta

Dos obreros volvían de su trabajo a bordo de un biciclo cuando comenzaron a ser perseguidos por cuatro motochorros, quienes les despojaron su móvil y otras pertenencias. Sucedió en Luque.

Los delincuentes encañonaron a las víctimas y les exigieron la entrega de la moto, así como otras pertenencias, entre ellas celulares y dinero en efectivo.

Ángel González, dueño de la moto, lamentó lo ocurrido, especialmente porque era su sueño tener movilidad propia, sobre todo porque la utilizaba para ir y volver de su trabajo.

Lo peor de todo es que la víctima llevaba pagando apenas tres de 30 cuotas por la motocicleta, por lo que se queda con el "clavo" de 27 pagos pendientes que deberá realizar.

"Me quedé sin nada. Mis documentos y todo llevaron. Me asusté mucho. Hasta ahora no superé. Uno me apuntó con un arma y me amenazó de muerte. Es muy triste perder mi moto", expresó el joven de 19 años.