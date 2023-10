Peña vetará Ley que favorece a "ocupantes vip"

El presidente Santiago Peña comunicó en sus redes sociales que vetará la Ley que pretende expropiar propiedades del Ministerio de Defensa en Villa Hayes. "Es mi obligación defender lo que es de todos los paraguayos".

A través de sus redes sociales, el presidente de la República, Santiago Peña, anunció que vetará la Ley que busca desafectar propiedades del Ministerio de Defensa en favor de "ocupantes vip". El proyecto tuvo sanción automática en el Congreso Nacional gracias a una maniobra del sector del cartismo.

"Adelanto que mi posición será la de vetar totalmente la iniciativa parlamentaria que 'desafecta del dominio privado del Estado Paraguayo las tierras del Ministerio de Defensa en Villa Hayes a favor de sus actuales ocupantes'. Es mi obligación defender lo que es de todos los paraguayos", escribió el presidente en su cuenta de Twitter.

La víspera, el senador cartista Basilio "Bachi" Núñez, dijo a Monumental 1080 AM que en principio pediría al presidente de la República la promulgación de la impopular ley, pero luego, ante los cuestionamientos, afirmó que "no se muere" si tal normativa no se promulga y que, "si va a hacer problemas", que sugereriría a Peña el veto del proyecto de Ley impulsado por él mismo.

"Si va hacer problema, que el presidente vete, yo no me muero por esta ley", dijo el viernes.

La senadora Celeste Amarilla fue una de las voces en contra en el Senado sobre esta desafectación polémica, y había advertido que, contrariamente al "carácter social" que se argumentó a favor del proyecto, en realidad los ocupantes de la zona no pertenecen a la clase media y baja sino "jueces, ganaderos, políticos y empresarios conocidos y poderosos".