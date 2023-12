Peña respalda a Rivas y dice que no le da vergüenza

El presidente Santiago Peña afirma que no le da vergüenza la situación de Hernán Rivas y dijo que incluso lo considera un "gran amigo", pese a la polémica relacionada con su dudoso título universitario.

Hernán Rivas goza de todo el respaldo y apoyo del presidente Santiago Peña, tal como lo hizo saber a NPY y Monumental en una entrevista en Mburuvicha Róga.

Respaldó su defensa a Rivas diciendo que fue electo senador de la República y que fue elegido por sus pares para que sea representante del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Dijo que no siente vergüenza de él y que no tomará ninguna distancia porque lo considera "un gran amigo".

"No me da vergüenza. Si él no cumplió con algo, si la justicia lo determina es responsabilidad del él. Es un gran amigo y colabora con la gestión legislativa en el Senado", manifestó Peña.