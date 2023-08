Peaje de Ypacaraí ya cobra G. 10.000

La rebaja de la suba anunciada por el MOPC ya está vigente en el peaje de Ypacaraí. Los vehículos livianos pagarán G. 10.000, en lugar de los 15.000 planteados inicialmente.

Desde este viernes 4 de agosto, los conductores de vehículos livianos que crucen el peaje de Ypacaraí ya no pagarán G. 15.000 sino 10.000, ya que entró en vigencia la reducción a la suba planteada inicialmente.

Algunos conductores consideran que los G. 10.000 siguen siendo un monto alto ya que consideran que la ruta "no da para tanto".

"No me parece correcto, muy elevado ya está. La ruta no da para tanto, debería ser de velocidad y en vez de viaductos tiene rotonda y eso destruye a los vehículos por el frenado", manifestó un conductor.

La tasa de peajes queda en G. 10.000 para vehículos livianos; G. 20.000 buses y camiones de doble eje; G. 30.000 para los de tres ejes; y G. 40.000 para cuatro o más ejes.