Pasajeros siguen sufriendo la despiadada regulada de buses

Los ciudadanos trabajadores siguen sufriendo la despiadada regulada de buses, esperan por horas para que un colectivo los lleve, ya que si vienen ya llegan repletos.

En los principales puntos céntricos del país la espera por buses es angustiante y desesperante, las personas deben llegar a hora a sus puntos de trabajo, sin embargo por más que se adelanten, esto es prácticamente imposible, debido ala regulada de transportes públicos.

Expresan que el actuar de los empresarios es criminal, ya que no distribuyen suficientes buses y lo que llegan ya no pueden subir a más pasajeros, debido al decreto presidencial exige el traslado de pasajeros sentados.

"Estoy esperando de las 4:30 am y no me estoy subiendo aún" expresaba una mujer aproximadamente a las 07 de la mañana. Así son varios los testimonios en varias paradas de colectivos, con la mirada lejana aguardan por un transporte dependiendo solo de la suerte que les toque a cada uno.