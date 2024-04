Paraguay tiene más de 1,3 millones de ciudadanos en pobreza total

Unos 1.330.000 paraguayos viven en la pobreza total, mientras 289.000 en pobreza extrema, según datos del Instituto Nacional de Estadística. El estudio mide la capacidad de cobertura de los costos de la canasta básica.

En contacto con Monumental 1080 AM, el director del Instituto Nacional de Estadística, Iván Ojeda, explicó detalló que tras el estudio de pobreza monetaria del país, delimitado en el año 2023, se llegó a la cifra de 1.330.000 paraguayos viviendo en pobreza total. A parte, unos 289.000 viven en pobreza total.

Ojeda explicó que el considerado "pobre extremo" es aquel que no alcanza a cubrir los costos de una canasta básica de alimentos o que no alcanza los G. 12.000 por día en promedio. Por otra parte, el "pobre total" es aquel que no alcanza los costos de una canasta básica de consumo, que incluye alimentos más bienes o servicios y no alcanza los G. 28.000 por día de ingreso.

Los considerados pobres totales, en el área urbana, son 691.748, mientras que en el área rural son 639.144. Los pobres extremos son en el área urbana unos 82.470, mientras que en el área rural son 207.171.