Paraguay puede recepcionar más de 1 millón de dosis Pfizer

El arribo gradual de las dosis Pfizer está bien planificado y a nivel local se cuenta con la capacidad de recepcionar la totalidad de las vacunas, de acuerdo con un empresario farmacéutico.

Norman Harrison, empresario del rubro farmacéutico, en contacto con Monumental 1080 AM aseguró que la planificación para las recepciones semanales está bien organizada, sin embargo, no especificó las cifras de dosis que llegarían al país en cada entrega alegando que no se conoce ese detalle porque depende de la locación de Pfizer.

Harrison manifestó que el sector cuenta con la infraestructura suficiente para albergar todas las vacunas en el hipotético caso de que se envíen las un millón que fueron donadas por el Gobierno de Estados Unidos y las demás que fueron adquiridas por el Estado. Agregó que se garantiza la conservación a -70 °C como la vacuna requiere y de -2 a -8 °C para su circulación.

"La capacidad de almacenamiento está totalmente garantizada y no hay ningún inconveniente en almacenar en nuestro centro logístico el 100%", explicó.

Por otra parte, el empresario refirió que el lote de un millón de dosis comprado por el Gobierno se finiquitaría en un tiempo estimado de tres meses pero se tiene la certeza de que la cantidad que llegará semanalmente son suficientes para la planificación de una vacunación masiva de acuerdo a lo que determine el Ministerio de Salud.