Paraguay está dispuesto a recibir a mujeres y niños afganos, aseguran

Acevedo dijo a Monumental 1080 AM que si bien el Tesoro Nacional no cuenta con recursos para brindar, Paraguay estaría dispuesto a recibir principalmente a mujeres y niños afganos.

"Esto tenemos que administrar con ONU. En términos presupuestarios el Tesoro no tiene dinero, pero debe tenerlo. El que no es solidario no sobrevive, el egoísta queda aislado", señaló.