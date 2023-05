Paraguarí: Niña de apenas 13 años dio a luz tras ser violada

Una aberrante situación se dio en Paraguarí, donde una pequeña de 13 años dio a luz tras un abuso sexual. El responsable sería su abuelo paterno, quien está prófugo.

Nuevamente, un caso de violación infantil se registró, esta vez en el departamento de Paraguarí. La menor dio a luz en el Hospital Regional de Paraguarí, afortunadamente se encuentra fuera de peligro, al igual que su beba.

La madre denunció a su propio suegro, abuelo de la niña, y señaló que sería quien cometió el abuso sexual. Entre lágrimas dijo que se encuentra llena de impotencia y dijo que necesita contención psicológica constantemente.

“Mi hija perdió la escuela, ella ya no duerme, la llevo, cada 8 días a la psicología, llora todos los días, piensa en atentar con su vida inclusive, ya he tocado todas las puertas y no veo el rostro de la Justicia”, expresó.

La Fiscalía ya ordenó la captura de hombre, se realizaron ya dos allanamientos hasta ahora sin resultados.