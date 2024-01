Padres de trillizas piden ayuda a la ciudadanía

Padres de unas trillizas recién nacidas en el Hospital Nacional de Itauguá, apelan a la buena voluntad de la ciudadanía para cubrir gastos que representa el cuidado de las pequeñas quienes se encuentran con buena salud.

Una pareja buscaba un último varoncito, pero le vinieron trillizas y todas llevan por nombre Milagros. Se trata de recién nacidas prematuras, cuyos padres piden ayuda para solventar los gastos, ya que las niñas están internadas desde noviembre en el Hospital Nacional de Itauguá.

La mamá, Claudelina Ramos, señaló que se trata de un milagro, que no esperaba tres nenas. Relató también que las pequeñas estuvieron en terapia porque nacieron a los siete meses, peroque ya falta poco para que puedan ir a casa.

Asimismo, explicó que las pequeñas llevan como primer nombre Milagros y como segundo Ailen, Ayelen y Ainara, respectivamente.

“Mi doctor me adelantó que iban a nacer de manera prematura y yo vine para mi control no más y ya me quedé internada”, recordó la mamá, quien al igual que su marido trabajan de mozos.

Las personas de buen corazón que quieran ayudar a la familia pueden hacerlo a través del número (0985) 673-885, perteneciente a Claudelina Ramos.