Padre de Rodrigo Quintana ya no cree que habrá justicia para su hijo

Siete años pasaron del asesinato de Rodrigo Quintana durante el asalto policial a la sede del PLRA, resultando muerto Rodrigo Quintana, joven liberal. "Mientras continúe esta gente no hay esperanza", dijo su padre.

Don Fidelino Quintana, padre de Rodrigo Quintana, joven liberal asesinado en la plena sede del PLRA el 1 de abril de 2017 tras los eventos del 31 de marzo, cuando el cartismo y sus aliados intentaron forzar por la vía de la enmienda su proyecto de reelección presidencial.

El padre, aún en luto, manifestó que ya no cree que habrá justicia para su hijo y que "peces gordos" buscan evitar que se conozca quién dio la orden de asaltar la sede del Partido Liberal.

"Nos sentimos frustrados, yo no estoy bien. Mientras estas personas continúen en el poder no habrá esperanza, no solamente para Rodrigo, sino para muchos paraguayos. No somos nadie en el juicio, ya es insólito eso", dijo a Monumental 1080 AM.

El suboficial Gustavo Florentín, quien disparó y mató a Quintana, fue beneficiado con la libertad porque compurgó 5 años de cárcel, que es la pena mínima por homicidio y debido a que el caso no avanzó, según detalla el diario Última Hora.