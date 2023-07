Pacientes oncológicos denuncian falta de medicamentos en INCAN

Pacientes oncológicos y sus familiares critican la falta de costosos medicamentos en el Hospital del Cáncer. Piden al nuevo Gobierno que recorran los hospitales y observen las carencias.

Nuevamente los pacientes oncológicos deben padecer la falta de medicamentos para sus delicados tratamientos en el Hospital del Cáncer. Lamentan la situación ya que se trata de medicamentos costosos llegan incluso a los G. 45 millones, según detallan.

Una familiar de paciente oncológico habló con este medio y dijo que no pudo conseguir ni siquiera uno de los medicamentos recetados por los doctores.

"La leucorina por ejemplo, la cantidad que ella necesita, está G. 800.000", dijo mostrando ante cámaras el detalle de la receta con los medicamentos que no pudo conseguir.

Otra paciente denunció que desde hace semanas no recibe el medicamento que necesita y cuando consulta le dicen que no hay fecha de reposición.

"Tengo que tomar esta pastilla, no me tiene que faltar. Hoy vengo a buscar y me dicen que no tienen fecha y se me corta el tratamiento", lamentó.